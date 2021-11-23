اقتصاد وأسواق

قفزة 105% في حصيلة ضريبة أذون وسندات الخزانة خلال 4 أشهر.. ما السبب؟ (جراف)

مسجلة 35 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه الفترة المناظرة
منى عبدالباري 1:34 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 1:34 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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قفزت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بواقع 105% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بدعم إلغاء إعفاء عوائد هذه الأوعية من الضريبة على الدخل.

تصل إلى 35 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه الفترة المناظرة

وسجلت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المذكورة (يوليو-أكتوبر 2021) نحو 35 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.7 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

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وأرجعت “المالية” هذه الزيادة الملحوظة إلى إقرار القانون 3 لعام 2021، والذي تضمن إلغاء الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة في مارس 2021.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على مشروع قانون يلغي الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

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ونص مشروع القانون على إلغاء الإعفاءات الواردة بقوانين خاصة لعدد كبير من الجهات الحكومية وأيضا شركات التأمين الخاصة والجمعيات الأهلية وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومي.

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بقلم منى عبدالباري

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