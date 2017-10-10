قفزة مشجع مصري بقدم واحدة.. تتأهل للشهرة وحصد الجوائز

حسين رجببينما الاحتفاء يتصعد داخليا وخارجيا بصعود المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018، كان هناك احتفاء خاص بمشجع مصري بقدم واحدة، قفز فرحا بفوز المنتخب، ليتأهل بمفرده للشهرة وحصد الجوائز. المشجع الشاب محمود عبده، الذي يسير بعكازين وقدم واحدة، ما أن أطلق حكم مباراة مصر والكونغو بستاد بر

حسين رجب

بينما الاحتفاء يتصعد داخليا وخارجيا بصعود المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018، كان هناك احتفاء خاص بمشجع مصري بقدم واحدة، قفز فرحا بفوز المنتخب، ليتأهل بمفرده للشهرة وحصد الجوائز.

المشجع الشاب محمود عبده، الذي يسير بعكازين وقدم واحدة، ما أن أطلق حكم مباراة مصر والكونغو بستاد برج العرب، صافرة الانتهاء بفوز المنتخب الأحد الماضي، حتى قفز في الهواء رغم إعاقته، فرحا بذلك الانتصار الذي يعيد مصر لتصفيات كأس العالم بعد غياب نحو 28 عاما.

موقعا”فيسبوك”، و”تويتر”، كانا أول من منحا محمود عبده، المشجع الراقص بقدم واحدة، بطاقة التأهل للشهرة وحصد الجوائز، فصورته التي نشرت بالموقعين حفلت بآلاف التعليقات التي تشيد بفرحته المعبرة عن فوز المنتخب.

شهرة صورة المشجع وصلت للفيفا، وقال اتحاد الكرة بمصر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك مساء أمس الأول الاثنين، إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على اعتماد الصورة، كتجسيد بأن كرة القدم هي أداة للأمل والإرادة”

لم تقف شهرة الصورة التي اهتمت بها وسائل الإعلام والصحف محليا وعالميا عند هذا الحد، فحساب القيادة المركزية الأمريكية باللغة العربية عبر “تويتر” اهتم أيضا بها.

وكتبت القيادة الأمريكية، في تغريدة مساء الثلاثاء، “شاهد المشجع المصري محمود عبده يرقص احتفالاً لتأهل بلاده مصر إلى كأس العالم بعد 28 سنة من الغياب”.

ونقلت تقارير صحفية، صورة قالت إنها للاعب تركي يقلد المشجع المصري الراقص بقدم واحدة.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الانتشار والشهرة، وانتقل إلى حصد الجوائز.

وبحسب تقارير صحفية، قرر مغرد سعودي شهير يدعى، منذر آل الشيخ مبارك، توفير رحلة مدفوعة التكاليف للمشجع المصري لمشاهدة كأس العالم في روسيا.

ليست رحلة لكأس العالم من نصيب المشجع ذي الاحتياجات الخاصة فقط، ولكن رحلة عمرة في انتظاره أيضا بحسب ما أعلنه رجال الأعمال المصري أشرف شيحة مساء الثلاثاء.

محمود عبده، كشف عن انتماءه الكروي، وحلمه، قائلا في خلال حوار سابق مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة “dmc” إنه يريد وظيفة محترمة تحترم إعاقته وتأمن مستقبله فضلا عن حضوره مباريات فريق الأهلي الذي يشجعه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كرم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، المشجع المعروف إعلاميا بالراقص بقدم واحدة، في الحفل الذي أقيم بمقر الأهلي بالجزيرة لتكريم لاعبى الأهلي الدوليين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.



