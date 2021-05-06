قفزة كبيرة لفائض النشاط التأميني بشركات الحياة خلال العشر سنوات الماضية (جراف)

شهد فائض النشاط التأمينى فى شركات تأمينات الحياة قفزة هائلة خلال العشر سنوات الماضية ليبلغ 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019/2020 مقابل 38.4 مليون جنيه خلال العام المالى 2010/2011، وارتفع فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى 180.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012 وبمعدل نمو 370.6% عن العام السابق له.

نمو فائض النشاط التأمينى بنسبة 139.9%

وارتفع فائض النشاط التأمينى فى شركات تأمينات الحياة إلى 228.4 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013 وبمعدل نمو 26.4% عن العام السابق، وقفز فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى 547.9 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014 وبمعدل نمو 139.9% عن العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة خلال العشر سنوات الماضية (المبلغ بالمليون جنيه).

وقفز فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى 773.8 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 وبمعدل نمو 41.2% عن العام السابق، وانخفض فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى 758.6 مليون جنيه 2015/2016 وبمعدل انخفاض 2%.

شركات تأمينات الحياة تحقق فائضا 2.6 مليار جنيه

وعاود فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى الارتفاع إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 وبمعدل نمو 122.1% عن العام السابق له، وارتفع فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 وبمعدل نمو 6.2% عن العام السابق له.

وارتفع فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وبمعدل نمو 10.3% عن العام السابق، وبلغ فائض النشاط التأمينى إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 وبمعدل نمو 31%.

الجراف التالى يوضح تطور معدلنمو فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مئوية %).