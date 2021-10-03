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قفزة كبيرة في صادرات الرخام والجرانيت في أول 8 أشهر من 2021

ليبيا في الصدارة تليها السعودية والصين
ايمان ممدوح 3:20 م, الأحد, 3 أكتوبر 21 3:20 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

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سجلت صادرات مصر من الرخام والجرانيت قفزة كبيرة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار بذات الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 59%.

واطلعت «المال» على تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصرية، رصدت خلاله حجم صادرات الرخام والجرانيت خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021.

ووفقًا للبيانات، تصدرت ليبيا الدول المستوردة للرخام والجرانيت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتسجل 708.7 مليون جنيه مقابل 313.8 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 126%.

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وجاءت السعودية في المرتبة الثانية لأول 8 أشهر من العام الحالي، لتسجل 391 مليون جنيه، مقابل 284.9  مليون بارتفاع بنسبة 37%.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة في استيراد الرخام والجرانيت المصري خلال أول 8 أِشهر من العام الحالي، بعدما احتلت المرتبة الثانية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. لتسجل 279.6  مليون جنيه، مقابل 296.5 مليون، بنسبة انخفاض 6%.

وبحسب البيانات، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة خلال 8 أشهر الأولى من 2021، بـحوالي 226.2 مليون جنيه، مقابل 141.9 مليون، ثم الجزائر في المرتبة الخامسة بـ 169.9 مليون جنيه مقابل 112.6 مليون، ولبنان في المرتبة السادسة  بـ139.2  مليون جنيه، مقابل 15.4 مليون، والمملكة المتحدة في المرتبة السابعة بـ 112.1 مليون جنيه مقابل 71.5 مليون بالفترة ذاتها من العام الماضى.

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وفي ذات السياق، احتلت المغرب المرتبة الثامنة في أول 8 أشهر من العام الحالي، بحوالي 108.5 مليون جنيه، مقابل 74.6 مليون، وفرنسا في المرتبة التاسعة بمقدار 89.7 مليون جنيه مقابل 55.6 مليون، وتركيا في المرتبة العاشرة بـ 86.4 مليون جنيه مقابل 42.4 مليون بالفترة المماثلة من 2020.

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بقلم ايمان ممدوح

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