قفزة كبيرة في التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الحياة خلال 4 شهور (جراف)

شهدت التعويضات المسددة في نشاط تأمينات الحياة قفزة كبيرة بنسبة ارتفاع 52.2% خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من العام الحالي 2022 لتبلغ 6.1 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير أبريل عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض الأقساط المحصلة في نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بنسبة 5.6% خلال أول 4 شهور من 2022 لتبلغ قيمتها 6.9 مليار جنيه مقارنة بـ 7.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

22.9% نموا في أقساط الحياة خلال أول 4 شهور

وعلى الجانب الآخر ارتفعت الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين على الحياة بنسبة 22.9% خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من العام الجاري 2022 لتبلغ قيمتها 10.7 مليار جنيه مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الجراف التالي يوضح تطور حجم أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

وارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين إلى 17.6 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2022 مقابل 16.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021 وبنسبة نمو 9.9%، فيما سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من العام الجارى 2022 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة انخفاض 14.4%.

الجراف التالى يبين تطور حجم أقساط تأمينات الحياة خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

قطاع التأمين يسدد 9.2 مليار جنيه من يناير إلى أبريل

وسدد قطاع التأمين 9.2 مليار جنيه تعويضات خلال أول 4 شهور من العام الجارى 2022 مقارنة بـ 7.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021 وبنسبة ارتفاع 20.6%.

الجراف التالي يوضح تطور إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

تأمينات الحياة هي نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون وتضامن وتكاتف وتكافل بين الأعضاء المشتركين وذلك عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها في نظام علمي سليم لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر.

الجراف التالي يبين تطور حجم تعويضات تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

عن تأمينات الحياة

وهى عبارة عن وسيلة منظمة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد وهو نظام أشبه بنظام ادخاري منظم حيث أنه وسيلة الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة مما يجعل هذه المدخرات أقل عرضه للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك.

الجراف التالي يوضح تطور حجم تعويضات تأمينات الحياة خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

تأمينات الحياة هي تأمينات متوسطة أو طويلة الأجل وتتراوح مده التأمين فيها ما بين عشرة سنوات أو أكثر من ثلاثين سنة – ويترتب على ذلك ضرورة قيام شركات التأمين بتكوين مخصصات احتياطيات تسمى بالاحتياطيات الحسابية وهذه الاحتياطيات في مجموعها يتكون منها أموالاً ضخمة متاحة للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل ولذلك فإن لتأمينات الأشخاص أو تأمينات الحياة أهمية اقتصادية واجتماعية من الناحية الاقتصادية.

الجراف التالى يبين تطور إجمالى تعويضات قطاع التأمين خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

وقطاع التأمين مثل البنوك والمصارف يتكون لديها أموال طائلة من مدخرات أصحاب الوثائق وهذه الأموال متاحة للاستثمار وتعمل دوراً هاماً في اقتصاد البلاد حيث يمكن استثمار أموال حمله الوثائق في أغراض عديدة للتنمية مع مراعاة الأسس الاكتوارية ومبادئ التأمين وقواعد الاستثمار وينتج من استثمار هذه الأموال أرباحاً لحقوق لحملة الوثائق تصرف لهم على مدى امتداد مده التأمين.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال أول 4 شهور (يناير-أبريل) من 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضى (النسبة مئوية).