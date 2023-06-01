قفزة كبيرة في أسهم أدنوك الإماراتية في أول يوم تداول لها في سوق أبوظبي

شهدت أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية ارتفاعا بنسبة 44.8فوق سعر إدراجها في أول يوم تداول لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس، بعد أن جمعت 769 مليون دولار في طرح عام أولي لنحو 19 % من أسهمها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجرى تداول الأسهم عند 2.91 درهم لدى فتح السوق مقابل سعر طرح بلغ 2.01 درهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي.

وتتولى أدنوك للإمداد والخدمات أعمال تصدير النفط الخام والمنتجات المكررة والشحنات السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي.

وتأسست الشركة عام 2016 بعد اندماج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية أدناتكو وشركة الخدمات البترولية إسناد وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية إرشاد.