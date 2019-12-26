قفزة كبيرة فى أقساط التأمين بالأرجنتين خلال 2018 (جراف)

ارتفع إجمالى أقساط التأمين فى الأرجنتين إلى 11.3 مليار يورو خلال عام 2018 مقابل 9.1 مليار يورو فى عام 2017 بمعدل نمو نسبته 24.2%، وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، وشهد حجم إنفاق المواطن الأرجنتينى على شراء وثائق التأمين نموا بنسبة 22.9% خلال عام 2018 ليبلغ حجم الإنفاق السنوى للفرد 252.9 يورو مقارنة بـ 205.7 يورو فى عام 2017، ويتم احتساب قيمة إنفاق الفرد على شراء التأمين فى أى دولة عبر قسمة إجمالى أقساط التأمين على عدد سكان هذه الدولة .

27.3 % نمو فى أقساط تأمين الحياة فى الأرجنتين

حقق نشاط تأمينات الحياة فى الأرجنتين قفزة كبيرة فى النمو العام الماضى حيث بلغ معدل نمو إجمالى أقساط تأمينات الحياة 27.3% فى عام 2018 مقارنة بـ 13.7% خلال عام 2017، وأظهر تقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز للتأمين ارتفاع إجمالى أقساط التأمين على الحياة فى الأرجنتين إلى 1.7 مليار يورو خلال عام 2018 مقابل 1.4 مليار يورو فى عام 2017، وبلغ حجم إنفاق المواطن الأرجنتينى على شراء وثائق تأمينات الحياة 38.5 يورو فى عام 2018 مقابل 30.5 يورو خلال عام 2017، وبلغ حجم مساهمة أقساط التأمين على الحياة إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى GDP فى الأرجنتين 0.4% فى عام 2018 وهى نفس النسبة لعام 2017.

وبلغ حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى الأرجنتين 9.6 مليار يورو خلال عام 2018 مقابل 7.8 يورو فى عام 2017، وارتفع معدل نمو أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 23.5% فى عام 2018 مقارنة بـ 26.1% خلال عام 2017، ووفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين فقد بلغ حجم إنفاق المواطن الأرجنتينى على شراء وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات 214.4 يورو خلال عام 2018 مقابل 175.2 يورو فى عام 2017، وانخفض حجم مساهمة أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى الناتج المحلى الإجمالى GDP فى الأرجنتين إلى 2.3% فى عام 2018 مقابل 2.4% خلال عام 2017.

نمو سلبى للاقتصاد الأرجنتينى خلال 2018

أظهر التقرير انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الفعلى Real GDP فى الأرجنتين إلى 2.5% فى عام 2018 مقارنة بارتفاع نسبته 2.7% خلال عام 2017، وقفز معدل التضخم السنوى فى الاقتصاد الأرجنتينى إلى 33.4% فى عام 2018 مقابل 25.4% خلال عام 2017.

وكشف عن ارتفاع حجم أقساط صناعة التأمين العالمية إلى 3.65 تريليون يورو العام الماضى (باستتثناء أقساط التأمين الصحى)، وتمثل أقساط صناعة التأمين العالمية 5.4% من الناتج الاقتصادي العالمي، وذلك بالمقارنة على أساس سنوي، فإن الزيادة الاسمية في دخل الأقساط- بعد التعديلات التي تعكس آثار تحويل العملات الأجنبية- تقدر بنحو 3.3%، وقد أسهمت كل من البلدان الناشئة والصناعية في النمو المتواضع خلال 2018.

الجراف التفاعلى التالى يبين تطور أقساط تامينات الحياة وكذلك أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى سوق التأمين الأرجنتينية خلال الخمس سنوات الماضية ، وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.