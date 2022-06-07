قفزة كبيرة فى أقساط التأمين التكافلى خلال الربع الأول من العام الجارى (جراف)

حقق نشاط التأمين التكافلى قفزة كبيرة فى أقساطه المحصلة خلال الربع الأول (يناير-مارس) من 2022 لتبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 86.6%، فيما حقق نشاط التأمين التجارى نموا طفيفا بنسبة 2.8% لتبلغ أقساطه خلال الربع الأول من العام الحالى 2022 حوالى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

قطاع التأمين يحقق 13.2 مليار جنيه أقساط فى 3 شهور

وبلغ إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الحالى 13.2 مليار جنيه مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 9.8%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط شركات التأمين التجارية خلال الربع الأول 2022 (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم أقساط شركات التأمين التكافلية خلال الربع الأول 2022 (المبلغ بالمليار جنيه).

وشركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة للمارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط قطاع التأمين خلال الربع الأول 2022 (المبلغ بالمليار جنيه).

وسددت شركات التأمين التجارية 6.8 مليار جنيه تعويضات لعملاءها خلال الربع الأول من 2022 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 24.5%، فيما سددت شركات التأمين التكافلية 659.6 مليون جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من العام الحالى مقارنة بـ 576.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021 وبنسبة ارتفاع 14.4%.

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات شركات التأمين التجارية خلال الربع الأول 2022 (المبلغ بالمليار جنيه).

عن التأمين التكافلى

ويقوم نظام التكافل على تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلية واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةومبادئها.

الجراف التالى يوضح تطور حجم تعويضات شركات التأمين التكافلية خلال الربع الأول 2022 (المبلغ بالمليون جنيه).

وسدد قطاع التأمين ككل 7.5 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 23.6%.

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات قطاع التأمين خلال الربع الأول 2022 (المبلغ بالمليار جنيه).

وهيئة الرقابة الشرعية هى الهيئة المشكلة داخل شركة التأمين التكافلية للمراقبة والإشراف على معاملاتها وإبداء الرأى فى مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والمعاملات والقوائم المالية، أما المشترك حامل الوثيقة فهو الشخص الذى يرتبط مع شركة التأمين التكافلى بوثيقة تأمين تكافلية.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال الربع الأول 2022 (النسبة مئوية).