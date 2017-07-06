قفزة قياسية فى أسعار الحديد

❏ الطن يسجل 11.3 ألف جنيه للمستهلك ❏ تجار: المصانع لا تلتزم بالتسليمات.. وطن المستورد ارتفع إلى 10.7 ألف ❏ توقعات بالتراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع وهبوط الدولار عمر سالم شهدت أسعار الحديد قفزة قياسية جديدة، خلال الأسبوع الجارى، وفقا لعدد من التجار، وبلغ سعر الطن 11.3 ألف جنيه

❏ الطن يسجل 11.3 ألف جنيه للمستهلك

❏ تجار: المصانع لا تلتزم بالتسليمات.. وطن المستورد ارتفع إلى 10.7 ألف

❏ توقعات بالتراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع وهبوط الدولار عمر سالم شهدت أسعار الحديد قفزة قياسية جديدة، خلال الأسبوع الجارى، وفقا لعدد من التجار، وبلغ سعر الطن 11.3 ألف جنيه للمستهلك، رغم عدم زيادة أى مدخلات للطاقة، تخص صناعة الحديد، فى وقت يصل فيه الطن المستورد إلى 10.7 ألف جنيه. وأكد التجار أن أغلب المصانع لا تلتزم بالتسليمات المطلوبة منها، كما أن بعضها قلل الكميات المنتجة للحفاظ على الأسعار، فى الوقت الذى يصل سعر الطن عالميا إلى 9700 جنيه . قال خالد الدجوى، العضو المنتدب للشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات لـ «المال»، إن السوق تشهد عدم انظباط خلال الفترة الحالية. وأضاف أن بعض المصانع رفعت أسعارها، والبعض الأخر لا يلتزم بالتسليمات المقررة للسوق المحلية، فى وقت قامت فيه الحكومة بتثبيت أسعار الطاقة لتلك الصناعة لدعمها. وأوضح الدجوى لـ«المال» أن متوسط سعر الطن للتجار يصل إلى 10.5 ألف جنيه من المصانع الكبرى، مثل عز وبشاى، فيما يصل سعر الطن الخاص بباقى الشركات لنحو 10.3 ألف جنيه، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 11.3 ألف جنيه، لافتاً إلى أن سبب تلك الأزمة قيام بعض التجار بزيادة الأسعار نتيجة عدم حصولهم على الكميات المطلوبة وانتظارهم بالايام للحصول على البضاعة. وأشار إلى أن سعر طن البيليت يصل 435 دولارًا، كما أن سعر طن الحديد عالميا يصل إلى 480 دولارًا، بما يعادل 8.6 ألف جنيه، ليصل سعر الطن مضاف إليه القيمة المضافة إلى 9700 جنيه، لافتًا إلى أن المصانع تسعى للتحكم فى السوق بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تحجيم دخول المستورد، بسبب الإجراءات الحمائية وشبه اختفاؤه من السوق فى الوقت الحالى. من جانبه قال أمير فكرى الكنانى، أحد تجار الحديد، أن مصانع الحديد لا تلتزم بالتسليمات خلال الفترة الحالية، عدا مصنع الدخيلة بالإسكندرية، ومصنع حديد المصريين، مشيراً إلى أن العديد من التجار تعرضوا للخسائر بسبب عدم استقرار الأسعار فى الوقت الحالى. وأشار الكنانى لـ«المال» إلى أن سعر طن الحديد يصل إلى 11300 ألف جنيه حاليا، ،وهو سعر غير مسبوق، ويسبب كساداً فى الطلب على الحديد، مشيراً إلى أن سعر الطن المستورد حالياً يصل إلى 10700 جنيه، لكنه متواجد بشكل نادر . وأعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجارى٬ مسجلة ارتفاعاً، أرجعه المنتجون لعدم استقرار معدلات توريد المواد الخام المستوردة (البيلت) للمصانع المحلية، مصحوباً بارتفاع أسعار «البيلت» عالمياً عند مستوى 430 دولارًا للطن الواحد، فضلاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسة %1.. وسجل حديد بيشاى 10324 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 10250 جنيهًا للطن تسليم المصنع. وأعلنت مجموعة الجارحى عن أسعارها مسجلة 10150 جنيهًا للطن، فيما أعلنت مجموعة الجيوشى عن 10100 جنيه لسعر الطن تسليم أرض المصنع، وسجل سعر حديد المصريين 10150 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجلت أسعار منتجات مصنع السويس للصلب 10150 جنيهًا للطن تسليم المصنع. وقال طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن الارتفاعات فى أسعار حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة، ترجع للزيادة التى طرأت على ضريبة القيمة المضافة بنسبة %1، لتسجل %14، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة على الضريبة انعكست بقيمة 100 جنيه على الطن الواحد. وأشار الجيوشى إلى أنه فى غضون ذلك، سجل توريد المواد الخام «البيلت» للمصانع اضطراباً، تسبب فى نقص الكميات اللازمة لتشغيل المصانع المحلية، تزامناً مع ارتفاع سعر «البيلت» إلى مستوى 430 دولارًا للطن، موضحاً أن ذلك الاضطراب سببه بعض المشكلات التى تواجه المصانع الخارجية. وقال إن مصانع حديد التسليح لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، متوقعا أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضاً خلال المرحلة المقبلة، يعقبه مرحلة من الاستقرار، نتيجة انتظام عمليات توريد المادة الخام «البيلت» للمصانع المحلية، بعد إنفراج الأوضاع داخل المصانع المنتجية لـ”البيلت» خارجياً، ما يساهم فى عودة المصانع المحلية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.