قفزة في نصيب شركات تأمين الممتلكات من فاتورة التعويضات المُسددة (جراف)

شهدت فاتورة التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 – خلال الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو- قفزة كبيرة، تصل الي 16.5% مقارنة بنصيبها من إجمالي فاتورة التعويضات، المُسددة في الربع المقابل من العام الماضي 2019.

16.5 % إنخفاضًا في فاتورة المطالبات المُسددة بشركات تأمين الحياة

وفي المقابل، إنخفض نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات والمطالبات الكلية، المُسددة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة تصل الي 16.5% ، وهي التي أضيفت علي نصيب شركات تأمين الممتلكات ، من فاتورة التعويضات المُسددة في نفس الربع.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، 5.1 مليار جنيه تقريبًا ، في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

3.4 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات الكُلية المُسددة في الربع الثاني

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من فاتورة التعويضات الكلية، ما يزيد علي 3.4 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، من فاتورة التعويضات والمطالبات، المُسددة علي مستوي السوق.

الفارق بين التعويضات والمطالبات بسوق التأمين

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.

وفي المقابل، تجاوزت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مستوي الـ 3.6 مليار جنيه- تحديدًا 3643.4 مليون جنيه- ، في الربع الثاني من العام الماضي 2019.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من فاتورة التعويضات الكلية، ما يلامس 1.9 مليار جنيه – 1857.9 مليون جنيه- ، مقابل 1.8 مليار جنيه تقريبًا – 1785.5 مليون جنيه- ، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، من فاتورة التعويضات والمطالبات، المُسددة علي مستوي السوق.

تعرف علي مفهوم التأمين علي الحياة

ومن المعروف أن التأمين على الحياة ،هو عقد تأمين يُبرم بين صاحب وثيقة التأمين أو العميل وشركة تأمين ، ويتم الاتفاق في الوثيقة ، أن تقوم شركة التامين بدفع مبلغًا معينًا من المال في حالة وفاة صاحب الوثيقة أو إلى ورثته، أو المستفيدون الذين إختارهم العميل نفسه.

ويلتزم العميل بناءًا علي الوثيقة ، بسداد مبلغ من المال شهريًا ، أو كل ثلاثة شهور، أو نصف عام ، أو عام ، يُسمي بقسط التأمين ، ويُحدد العقد فترة سريان الوثيقة.

ويُتفق في الوثيقة عادة ، على المبلغ الذي تقوم بدفعة شركة التأمين ، إلى الورثة أو المستفيدون في حالة وفاة صاحب الوثيقة.

أنواع التأمين علي الحياة

وهناك نوعان من التأمين علي الحياة، أحدهما للتأمين علي الحياة فقط ، والثاني تأمين علي الحياة مضافًا إليها الإدخار، وفي التأمين علي الحياة فقط يوجد نوع يسمي بالتأمين المؤقت ، وفي تأمين الحياة والادخار يوجد ما يسمي بالتأمين المختلط اي يغطي مخاطر العميل مضافًا اليه منحه عائد استثمار علي اقساطه نهاية مدة التأمين.

المقصود بالتأمين علي الممتلكات

أما التأمين على الممتلكات ، فهو واحد من أنواع التأمين التى تساعد على حماية ممتلكات الأفراد ، من الأخطار المتوقع حدوثها ، سواء الحريق أو السرقة وغيرها ، وترجع أهمية وثيقة تأمين الممتلكات في أنها تمنحك تغطية تأمينية على ممتلكاتك ضد الأخطار التي قد تلحق بها نتيجة لوقوع حوادث طبيعية أو بشرية مثل الحريق، أو السرقة، أو الأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ وغيرها.

أقسام التأمين علي الممتلكات

وينقسم تأمين الممتلكات إلى ثلاث أنواع هي ، المباني، ويقصد بها هيكل العقار وكل شيء مرفق به ، بالإضافة الي الآلات والمحتويات الأخرى، ويقصد بها كل المقتنيات ما عدا المخزون الذي قد يكون داخل ‏العقار أو المخازن ، وأخيرًا ، المخزون، ويقصد به جميع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته.‏

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة ، في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة ، في الربع الثاني من العام الماضي 2019.