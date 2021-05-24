تأميـــن

قفزة في معدلات نمو أقساط الحياة خلال مارس والممتلكات تعوضها في أول ثلاثة شهور (جراف)

لتصل الي 63% مقارنة بالفترة المقابلة من 2020
ماهر أبو الفضل 1:26 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 1:26 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في القفز بمعدلات نمو أقساطها المُحصلة، خلال شهر مارس في العام الجاري، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت نسبة النمو في الأقساط المُحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، 63.6% في شهر مارس 2021، لتتجاوز 2.7 مليار جنيه – 2719 مليون- مقابل 1.7 مليار جنيه تقريبًا- 1661.8 مليون- في الشهر المقابل من العام الماضي 2020.

24.7 % نسبة النمو في أقساط تأمين الممتلكات

وفي المقابل، بلغت نسبة النمو في الأقساط التي حصلتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، 24.7%، في شهر مارس من العام الحالي، لتتجاوز 1.7 مليار جنيه – 1701.9 مليون- مقابل 1.4 مليار جنيه تقريبًا في مارس 2020 – 1365.2 مليون جنيه-.

اقرأ أيضا  «المصرية للتأمين التكافلى» تحقق 790 مليون جنيه أقساطًا بنهاية الربع الثالث

أقساط التأمين الكُلية تنمو بنسبة 46%

وفي المجمل، شهدت الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق- سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات- خلال شهر مارس من العام الجاري 46% لتتجاوز 4.4 مليار جنيه، مقابل 3 مليار جنيه في مارس 2020.

12 مليار جنيه حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة في ثلاثة شهور

من ناحية أخري، بلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري- في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس- بنشاطي الحياة والممتلكات 27.4% للتتجاوز 12 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر

وبلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، 26.3% لتتجاوز 6.7 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وبلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، 28.8% لتتجاوز 5.3 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري والماضي علي التوالي.

الجراف التالي، يوضح معدلات نمو الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال شهر مارس من العام الجاري 2021.

الجراف التالي، يوضح حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة ، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال شهر مارس من العام الجاري 2021.

اقرأ أيضا  الاتحاد المصري: «المعياري» القائم على المؤشرات حل جذري لمشكلات التأمين الزراعي

الجراف التالي، يوضح معدلات نمو الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال الفترة من أول يناير حتي مارس من العام الجاري 2021.

الجراف التالي، يوضح حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة ، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال الفترة من أول يناير حتي مارس من العام الجاري 2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً

«طوكيو مارين جينرال» تطلق خدمة تسعير التأمين الطبي للوسطاء أونلاين

مروة عبد النبي 9:51 م, الأثنين, 24 مايو 21

«أكسا للتأمين مصر» تطلق خدماتها من خلال أبليكيشن «برنجى» عبر المحمول

مروة عبد النبي 9:16 م, الأثنين, 24 مايو 21

المعاينة المادية للخطر أكبر عوائق توسع التأمين على المحاصيل

الشاذلي جمعة 6:52 م, الأثنين, 24 مايو 21

عادل فطوري رئيسًا لـ«إدارية المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج»

الشاذلي جمعة 6:41 م, الأثنين, 24 مايو 21

الرقابة المالية توافق على 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول

الشاذلي جمعة 6:10 م, الأثنين, 24 مايو 21

تعرف علي أكبر شركات التأمين في الحصة السوقية من الأقساط المُحصلة في مارس ( جراف)

الشاذلي جمعة 12:57 ص, الأثنين, 24 مايو 21