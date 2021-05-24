قفزة في معدلات نمو أقساط الحياة خلال مارس والممتلكات تعوضها في أول ثلاثة شهور (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في القفز بمعدلات نمو أقساطها المُحصلة، خلال شهر مارس في العام الجاري، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت نسبة النمو في الأقساط المُحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، 63.6% في شهر مارس 2021، لتتجاوز 2.7 مليار جنيه – 2719 مليون- مقابل 1.7 مليار جنيه تقريبًا- 1661.8 مليون- في الشهر المقابل من العام الماضي 2020.

24.7 % نسبة النمو في أقساط تأمين الممتلكات

وفي المقابل، بلغت نسبة النمو في الأقساط التي حصلتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، 24.7%، في شهر مارس من العام الحالي، لتتجاوز 1.7 مليار جنيه – 1701.9 مليون- مقابل 1.4 مليار جنيه تقريبًا في مارس 2020 – 1365.2 مليون جنيه-.

أقساط التأمين الكُلية تنمو بنسبة 46%

وفي المجمل، شهدت الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق- سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات- خلال شهر مارس من العام الجاري 46% لتتجاوز 4.4 مليار جنيه، مقابل 3 مليار جنيه في مارس 2020.

12 مليار جنيه حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة في ثلاثة شهور

من ناحية أخري، بلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري- في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس- بنشاطي الحياة والممتلكات 27.4% للتتجاوز 12 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وبلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، 26.3% لتتجاوز 6.7 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وبلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، 28.8% لتتجاوز 5.3 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري والماضي علي التوالي.

الجراف التالي، يوضح معدلات نمو الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال شهر مارس من العام الجاري 2021.

الجراف التالي، يوضح حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة ، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال شهر مارس من العام الجاري 2021.

الجراف التالي، يوضح معدلات نمو الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال الفترة من أول يناير حتي مارس من العام الجاري 2021.

الجراف التالي، يوضح حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة ، وفي شركات تأمين الممتلكات والحياة، خلال الفترة من أول يناير حتي مارس من العام الجاري 2021.