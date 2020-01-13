قفزة قي صافي أرباح القابضة للتأمين وإشادة من وزير قطاع الأعمال العام

تمكنت مجموعة مصر القابضة للتأمين من تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي 2018/2019 – في الفترة من أول يوليو 2018 حتي نهاية يونيو2019- لتصل الي 4 مليارات جنيه بنسبة نمو تصل الي 22.5% مقارنة بصافي الربح المحقق في العام المالي السابق 2017/2018.

ووفقًا لتقرير مجلس الإدارة الذي تم عرضه في إجتماع الجمعية العمومية للقابضة للتأمين برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بلغ نصيب الدولة من أرباح القابضة للتأمني وشركاتها التابعة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الي 98.1% مقارنة بنصيبها من أرباح العام السابق 2017/2018.

حضر الجمعية العمومية التي ترأسها وزير قطاع الأعمال العام، كل من مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

الحيني:الأرباح التي حققتها القابضة للتأمين الأعلي في تاريخها

من جانبه وصف باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ، الارباح التي حققتها القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بأنها الأعلي في تاريخها.

ولفت الي أن إجمالي الأقساط المصدرة بشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بلغ 13.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بنسبة نمو تصل الي 7% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 61.9 مليار جنيه في 2019.

35.1 مليار جنيه إجمالي حقوق حملة الوثائق بتوابع القابضة للتأمين

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، أكد باسل الحيني أن إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعتين للقابضة للتأمين بلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو يصل الي 6.4 % خلال عامي المقارنة.

في سياق متصل، تطرق تقرير مجلس إدارة القابضة للتأمين الذي تم عرضه في إجتماع الجمعية العمومية، تنفيذ القابضة للتأمين أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى ، يمثل العنصر البشرى قلبها النابض عبر اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتمكينهم من استخدام قدراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، وصياغة منظومة متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة حيث تم إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة ، وذلك على مستوى شركات المجموعة الثلاث ( مصر للتأمين- مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية).

القابضة للتأمين تطلق مشروعات التطوير المؤسسي مستعينة بمكاتب الخبرة المتخصصة

و أطلقت مجموعة مصر القابضة للتأمين مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية، وتبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة، ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية التي تحقق هذه الاستراتيجية استناداً لتغيير ثقافة الإدارة وانتهاج أفضل الممارسات، مع الاعتماد على التحول الرقمي وادخال التكنولوجيا الحديثة، ومع إشراك العاملين في كل مراحل التطوير المؤسسي، وبدأ هذا التطوير يؤتي ثماره على صعيد النتائج كماً وكيفاً، والمنتظر أن يحقق طفرة في أداء المجموعة بما يترجم لعوائد ضخمة لموازنة الدولة.

نتائج فعالة ومؤثرة في النشاط التأميني لتوابع القابضة

وفيما يخص نشاط التأميني، أوضح تقرير مجلس إدارة القابضة للتأمين، أن المجموعة حققت نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل “تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى”، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة فى مجالى تأمينات الحياة والممتلكات.

اسلوب جديد في التعامل مع الاستثمارات المالية

وفي مجال الاستثمارات المالية، تقوم المجموعة بانتهاج أسلوب جديد تماماً لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة التي لم تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة في السوق المصري، بهدف تكريس الادارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة من خلال تعظيم قيمة تلك المحفظة المالية وتحسين العائد عليها.

القابضة للتأمين تسعي للإستفادة من الثروة العقارية التي تملكها

من ناحية أخري، فيما يتعلق بالنشاط العقارى، كشف تقرير مجلس إدارة القابضة للتأمين عن سعى المجموعة إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين ، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.

القابضة للتأمين تنشئ شركات جديدة لتعزيز تواجدها في السوق

وتسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين لإنشاء شركات جديدة لتعزيز مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلي “حياة” بالمشاركة مع أكبر بنكين حكوميين في مصر، وشركة تأمين ممتلكات، وصناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين.

هشام توفيق يشيد بجهود مجلس إدارة القابضة ويشدد بالحفاظ علي العقارات التاريخية

من جهته اشاد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال لعام بجهود مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بالشركات والنتائج المحققة، مشددا على ضرورة الحفاظ على العقارات التاريخية وتطويرها مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأنه لن يتم التفريط في أو بيع أي من الأصول التاريخية. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وباسل الحيني رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين

وأكد على أهمية فصل نشاط إدارة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والاستعانة بكوادر محترفة لحسن إدارة هذه الاستثمارات وتعظيم العوائد.