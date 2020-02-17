قفزة في حصيلة ضريبة توزيعات الأرباح 2416% خلال 6 أشهر

قفزت حصيلة الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 2416.6%، في النصف الأول من العام المالي الحالي، لتسجل 302 مليون جنيه، مقارنة بـ12 مليونًا في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ويسجل مستهدف العام المالي الحالي لضريبة توزيعات الأرباح ما قيمته 752 مليون جنيه، وتأتي ضمن بند الضرائب على الارباح الرأسمالية، وفقًا للتقرير المالي الصادر عن وزارة المالية عن النصف الأول من العام المالي الحالي.

تسري على توزيعات أرباح الأشخاص الطبيعيين من شركات الأموال والأشخاص

وتسري هذه الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي من شركات الأموال وشركات الأشخاص بنسبة 10%، وفي حال زيادة نسبة مساهمة الفرد على 25% تُفرض بواقع 5% فقط، بشرط الاحتفاظ بالحصص لمدة سنتين، مع مراعاة التفرقة بين الشخص الطبيعي الذي لا يزاول نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا وبين مَن يزاوله.

ويُعفى الشخص الأول من الضريبة في حدود 10 آلاف جنيه من إجمالي التوزيعات التي يحصل عليها خلال السنة من جميع الشركات، بينما لا يُعفى الثاني منها، وفقًا للقانون.

يُشار إلى أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية ارتفعت، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلى 382 مليون جنيه، مقارنة بـ57 مليونًا في الفترة المناظرة.