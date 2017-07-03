قفزة في أسعار الأسمنت.. والطن يصل لـ 860 جنيهًا

محمود زكي شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين، قفزة كبيرة في القوائم السعرية للشركات، وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت قيمة 865 جنيهًا، بينما سجل أقل سعر لصالح المنيا للأسمنت 790، بارتفاع يصل إلى 100 جنيه في الواحد. وسجلت مجموعة السويس للأسمنت زيادة بقيمة 100 جنيه ليسجل الطن 835

محمود زكي

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين، قفزة كبيرة في القوائم السعرية للشركات، وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت قيمة 865 جنيهًا، بينما سجل أقل سعر لصالح المنيا للأسمنت 790، بارتفاع يصل إلى 100 جنيه في الواحد.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت زيادة بقيمة 100 جنيه ليسجل الطن 835 جنيهًا بدلاً من 735، بينما ارتفع أسمنت الممتاز 95 جنيهًا للطن ليسجل 860 جنيهاً بدلاً من 765.

بينما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان ارتفاعًا في قيمة الطن بمعدل 90 جنيهاً ليسجل 810 جنيهًا للطن، بنفس السعر رفعت شركتا أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل 800 جنيه، بدلًا من 710 خلال الشهر الماضي.



وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الأسمنت اجتمعت ورفعت أسعار الطن بصورة ممنهجة، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة للأسمنت لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، للحفاظ على هامش الربح الخاص بها.



وطالب الحكومة إصدار عدد من القوانين والتي تعمل على تحديد هامش الربح للشركات، والذي لا يتجاوز 30% مثل باقي الدول، خاصة أن أسعار الأسمنت لا تعتمد على الدولار، حيث إن المادة الخام للمنتج محلية بالكامل.



وأوضح رئيس الشعبة في تصريحاته إلى أن الأسمنت يساهم بنسبة 70% من إجمالي الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه في حالة ضبط أسعار السوق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية والتي تشهد عملية ركود كبيرة خلال الفترة الحالية، نسبة زيادة أسعارها والتي تخطت 30%.



ولفت إلى أن إنشاء مصانع أسمنت جديدة تعمل على زيادة التنافسية بين الشركات، وهو ما يزيد من إرتفاع الأسعار أكثر من ذلك، ما يعود على المبيعات بالانخفاض الحاد، وعودة السوق إلى وضعه الحقيقي، بالإضافة إلى أن أسعار الأسمنت الحالية غير عادلة ولا تعبر عن السعر الحقيقي للمنتج.



وأكد محمد فاوي رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء، أن زيادة أسعار الوقود أدت إلى زيادة أسعار المنتجات بهذا الشكل مما قد يؤدي إلى إنخفاض المبيعات بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.



وأضاف إلى أن شركات الأسمنت رفعت أسعار الطن بصورة مبالغ فيها مقارنة بزيادة أسعار المحروقات من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يسبب عبء كبير على المستهلكين مما قد يؤدي إلى تباطؤ العملية الإنشائية في مصر.