قفزة في أرباح جهينة السنوية واقتراح بتوزيع نقدي للمساهمين

رجب عزالدين:اقترح مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 قروش للسهم.واعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المنصرف وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017.وارتفعت أرباح الشركة إلى 197.7 مليون جنيه خلال السنة

رجب عزالدين:

اقترح مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 قروش للسهم.

واعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المنصرف وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 197.7 مليون جنيه خلال السنة المنتهية ديسمبر الماضى مقارنة بصافى أرباح قدرها 53.6 مليون جنيه خلال 2016 بزيادة قدرها 269%، وفقا لبيان صحفى اليوم الأربعاء.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2017 بمعدل نمو 17% مقارنة الفترة المقارنة كما ارتفع صافى الربح خلال الربع المذكور إلى 47 مليون جنيه.

وارتفعت ايرادت الشركة خلال 2017 إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.وتصدر قطاع الألبان قائمة الايردات يليه قطاع الزبادى حيث بلغت مساهمتها باجمالى ايرادات الربع الأخير 52% و20% على التوالى، وخلال 2017 تصدر القطاعان بنسبة 48% و22% على التوالى.

ويبلغ رأسمال الشركة 941.4 مليون جنيه، موزعا على 941.4 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم.