قفزة فى صادرات الحلى والأحجار الكريمة تصل للضعف خلال أول 4 شهور من العام

قفزت صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» بنحو 99% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 لتسجل 693 مليون دولار، مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وأشار تقرير للمجلس حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن الإمارات تربعت على قائمة الدول المستوردة للحلى المصرى بقيمة 442 مليون دولار، تلتها كندا بقيمة 249 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 1.9 مليون دولار، وحلت بعدها ألمانيا بقيمة 272 ألف دولار، وبعدها إيطاليا بقيمة 246 ألف دولار.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد أعلنت عن ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.