قفزة فى صادرات الأسماك

❏ دول أوروبية تستحوذ على النصيب الأكبر.. ومحرز: السودان ينافسنا بعد فرض رسم الصادر محمد مجدى والصاوى أحمد قالت مصادر حكومية إن صادرات مصر من الأسماك قفزت بأكثر من 140 ألف طن، لتسجل 170 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2017، مقابل نحو 28 ألف طن للفترة المقابلة من العام الماضى. وأر

❏ دول أوروبية تستحوذ على النصيب الأكبر.. ومحرز: السودان ينافسنا بعد فرض رسم الصادر

محمد مجدى والصاوى أحمد

قالت مصادر حكومية إن صادرات مصر من الأسماك قفزت بأكثر من 140 ألف طن، لتسجل 170 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2017، مقابل نحو 28 ألف طن للفترة المقابلة من العام الماضى.

وأرجعت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – الارتفاع الكبير فى صادرات الأسماك، إلى قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وما تبعه من زيادة حصيلة التصدير للخارج، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وعلمت «المال» أن 5 دول تصدرت قائمة استيراد الأسماك المصرية منذ مطلع العام الجارى، فى مقدمتها إيطاليا والأردن والسويد وقبرص واليونان.

وقالت المصادر إن كميات الأسماك المصدرة لتلك الدول، فى أول 7 شهور من العام الحالى، قدرت بنحو 52 ألف طن لإيطاليا، ونحو 50 ألف طن للأردن، و60 – 70 ألف طن لكل من السويد، وقبرص، واليونان.

وشددت على ارتفاع معدلات التصدير لتلك الدول، رغم فرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن أسماك يصدر للخارج، فيما عدا الكميات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت المصادر أن فرض رسم الصادر أوقف صادرات الأسماك لدول الخليج لتتحول وجهتها إلى أوروبا.

أكدت أن حظر السعودية، مؤخرا استيراد الأسماك المصرية الحية مؤقتاً، لم يؤثر على معدلات التصدير بشكل ملحوظ،لا سيما وأن حجم واردات السعودية من الأسماك المصرية لم يتعد 4 آلاف طن منذ يناير الماضى حتى أغسطس الحالى.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة انه لايوجد أى مانع من حيث المبدأ فى الحظر المؤقت الذى فرضته السعودية، مؤكدة أن وزارة الزراعة تضع أيضاً اشتراطات على اعتماد المزارع السمكية الراغبة فى تصدير إنتاجها إلى الخارج، بحيث يكون المنتج الذى يطرح فى السوق المحلية، هو نفسه المعد للتصدير.

وأوضحت محرز لـ«المال»، أن هناك 13 شركة محلية معتمدة لدى الاتحاد الأوروبى لتصدير الأسماك، مؤكدة أن الاتحاد يضع شروطاً واشتراطات صارمة لأى جهة تصدر إليه منتجات.

ولفتت إلى أن السودان، أصبح لديه الآن ميزة تنافسية كبرى، فى تصدير الأسماك إلى السوق الخليجية،لانخفاض أسعارها، مقارنة بالسوق المصرية، بعد قيام الحكومة بفرض رسم صادر على الأسماك.