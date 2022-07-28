قفزة فى المطالبات المسددة فى «تأمينات الحياة» خلال 5 أشهر

شهدت المطالبات التى سددتها شركات تأمينات الحياة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة %34 خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة بلغت 6.6 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار خلال نفس الفترة من 2021.

وكشف تقرير شهر مايو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالأنشطة المالية غير المصرفية عن تراجع قيمة التعويضات التى سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات بنسبة %13.4 لتبلغ قيمتها 3.8 مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى مايو 2022 مقارنة بـنحو 4.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وسددت شركات التأمين (حياة وممتلكات) 10.4 مليار جنيه تعويضات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقارنة بـنحو 9.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع %11.6.

وتراجعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي بنسبة %0.2 لتبلغ قيمتها 8.7 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022، لتبلغ قيمتها 13.5 مليار جنيه مقارنة بـنحو 11.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو %21.7.

وبلغ إجمالى الأقساط المحصلة بقطاع التأمين (حياة وممتلكات) خلال أول 5 أشهر من العام الحالى حوالى 22.2 مليار جنيه، مقابل 19.8 مليار بنفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو %21.7.

مؤشرات التأمين وفقًا لنوع النشاط عن الفترة يناير- مايو 2022

البيان يناير – مايو 2022 يناير – مايو 2021 معدل التغير % الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8684 8700.2 -0.2 % الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة 13533.4 11122.6 21.7 % إجمالى 22217.4 19822.8 12.1 % التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3803.8 4391.3 -13.4 % التعويضات المسددة لتأمينات الحياة 6557.3 4893.7 34 % إجمالى 10361.1 9285 11.6 %

المصدر- الهيئة العامة للرقابة المالية.

المبلغ بالمليون جنيه