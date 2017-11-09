قفزة فى أقساط التأمين خلال 8 شهور

❏ عارفين: «التعويم» وراء انتعاش «الممتلكات» ❏ إسماعيل: «الطبى» و«الجماعى» يرفعان أقساط «الحياة» إلى 17 ملياراً بنهاية العام كتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة: شهدت الأقساط المصدرة لسوق التأمين، قفزة ملحوظة فى الشهور الثمانية

❏ عارفين: «التعويم» وراء انتعاش «الممتلكات»

❏ إسماعيل: «الطبى» و«الجماعى» يرفعان أقساط «الحياة» إلى 17 ملياراً بنهاية العام

كتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

شهدت الأقساط المصدرة لسوق التأمين، قفزة ملحوظة فى الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مسجلة 23.1 مليار، مقابل 15.4 مليار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ووفقا للتقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر أمس الأربعاء، استحوذت شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة على نصيب الأسد من كعكة الأقساط، بإجمالى 15.1 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليارا خلال فترتى المقارنة، فيما بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات 8 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات فى الشهور المقابلة من العام الماضى.

من جهته، أرجع أحمد عارفين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، زيادة أقساط السوق فى نشاط الممتلكات إلى 3 عوامل، أولها إعادة تقييم أصول العملاء بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مما أدى لارتفاع قيمتها وانعكس على حصيلة الأقساط.

وأشار إلى أن السبب الثانى مرتبط بارتفاع قيمة الأقساط الدولارية التى يتم تحصيلها فى بعض الفروع كالبترول والطيران، والتى أدت إلى زيادة حصيلة الأقساط الكلية فى حال تحويل الدولار لجنيه.

وأكد عارفين أن العامل الثالث مرتبط بزيادة المشروعات الجديدة، والتى رفعت الطلب على منتجات التأمين التقليدية كالحريق والسطو وغيرها.

وتوقع أن تشهد حصيلة الأقساط نموًا طفيفا بنهاية العام، لأسباب تتعلق بتجديد وثائق التأمين فى شهرى يناير ويوليو من كل عام.

وبرر مازن إسماعيل، مدير تطوير المبيعات بإحدى شركات تأمينات الحياة الأجنبية العاملة فى السوق، ارتفاع حصيلة أقساط الحياة إلى ارتفاع وتيرة التحالفات المبرمة بين البنوك وشركات التأمين عبر آلية «التأمين البنكى»، بالإضافة إلى زيادة الوثائق المصدرة فى فرعى التأمين الطبى والعقود الجماعية المؤقتة- أى التى تغطى حياة العاملين لمدة عام قابل للتجديد.

وأضاف أن حركة التمويلات الموجهة من البنوك للأفراد شهدت انتعاشة خلال العام الحالى، وهو ما استثمرته شركات الحياة فى ترويج منتجاتها التى تغطى خطر عدم سداد أقساط القروض نتيجة الوفاة، وأخيرا التوسع الجغرافى لدى أغلب شركات الحياة فى المدن التى تشهد انتعاشة اقتصادية.

وتوقع إسماعيل أن تشهد مؤشرات أقساط نشاط الحياة انتعاشة جديدة بنهاية العام، لتصل الحصيلة الكلية إلى 17 مليار جنيه، نظرا لنشاط تجديد عقود التأمين الطبى والجماعى المؤقت فى شهرى نوفمبر وديسمبر.

وفى المقابل شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة زيادة طفيفة خلال فترتى المقارنة، لتصل إلى 7.4 مليار جنيه فى الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 6.5 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وارتفع نصيب شركات الحياة من فاتورة المطالبات المسددة بنسبة طفيفة على نصيب شركات الممتلكات من التعويضات، وبلغت فاتورة مطالبات شركات الحياة 3.9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار خلال فترتى المقارنة، فيما بلغت حصة شركات الممتلكات من فاتورة التعويضات 3.5 مليارا مقارنة بـ3 مليارات.

ومن المعروف أن الأموال التى تدفعها شركات الحياة للعملاء فى حالة تحقق الأخطار المغطأة تسمى «مطالبات»، فيما يطلق على الأموال التى تدفعها شركات الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار المغطأة «التعويضات».