قفزة فى أسعار الورق تنذر بزيادة تكاليف الطباعة

❐ المصانع توقف التوريد للمطابع لحين إعلان التعريفة الجديدة ❐ خضر: الطن «المحلى» يسجل 17 ألف جنيه و«المستورد» 19 ألفًا أحمد اللاهونىارتفعت أسعار الورق المستورد منذ أيام، بنحو %15.4 ليسجل الطن 900 دولار (نحو 16 ألف جنيه) بدلا من 780، وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الط

❐ المصانع توقف التوريد للمطابع لحين إعلان التعريفة الجديدة

❐ خضر: الطن «المحلى» يسجل 17 ألف جنيه و«المستورد» 19 ألفًا

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار الورق المستورد منذ أيام، بنحو %15.4 ليسجل الطن 900 دولار (نحو 16 ألف جنيه) بدلا من 780، وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الزيادة ستدفع المطابع إلى رفع أسعار جميع المطبوعات، حتى المتعاقدة عليها مسبقًا مع الجهات المختلفة.

وتوقع فى تصريحات لـ«المال»، أن تشهد أسعار طباعة الجرائد، زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، لتكون الثانية منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.

يشار إلى أن المؤسسات القومية، أبلغت الصحف الحزبية والخاصة بزيادة فى أسعار الطباعة تقدر بنحو %100 بنهاية 2016، وتأتى الارتفاعات الجديدة ضِمن سلسلة الزيادات المتكررة التى تشهدها جميع أنواع السلع والمنتجات، بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى قبل قرابة عامين، لإقراض مصر 12 مليار دولار، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ورفع التعريفة الجمركية، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحريك أسعار الوقود.

وأشار «جابر» إلى أنه فى حال استمرار هذه الزيادة فى أسعار الورق، فإن الغرفة ستخاطب وزارة التربية والتعليم، برفع أسعار توريد الكتب المدرسية فى مناقصة العام الجديد (2018-2019).

ﻭارتفعت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الحالى (2017/2018) إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل ﻣﻠﻴﺎﺭ للعام السابق، بزيادة %70، نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج «ورق وأحبار» بنحو %150، وصعد طن الورق من 6000 جنيه إلى 15 ألفا عقب قرار «تعويم الجنيه».

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع المحلية أوقفت التوريد للمطابع لحين إعلان الأسعار الجديدة بنهاية الأسبوع الحالى.

وتوقع أن تشهد أسعار الورق المحلى، زيادة بنحو %10 ليدور الطن بين 16.5 و17 ألف جنيه مقارنة بـ15،5 و165 ألفا حاليا، و«المستورد» بنحو %25 ليتراوح بين 18.5 و19 ألف جنيه، بعد إضافة تكاليف النقل وحتى وصوله للمطابع.

وتستهلك السوق المحلية نحو 500 ألف طن سنويًا من الورق، تنتج مصر منها نحو 200 ألف طن، ويتم استيراد الباقى من الخارج.