قفزة فى أسعار الأرز الشعير بالأسواق والطن يرتفع إلى 19500 جنيه

قفز سعر طن الأرز الشعير فى الأسواق بقيمة 1500 جنيه مطلع الأسبوع الحالى مدفوعاً بزيادة الطلب محليًا و قرب حلول شهر رمضان.

وكشفت مصادر مسئولة فى شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن انفلات أسعار الأرز الشعير فى السوق بعد هدوئها خلال الأسبوعين الماضيين ليشتعل الطن عريض الحبة إلى 19500 جنيه للطن مقابل 18 ألفا منتصف نوفمبر الجارى.

وأضافت المصادر أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة قفز أيضًا ليبلغ نحو 19 ألف جنيه للطن بدلاً من 17500 جنيه وفقًا لنوع الحبة ونسبة الكسر.

جدير بالذكر أن أعلى سعر لطن الأرز الشعير سجل خلال أبريل الماضى هو نحو 20 ألف جنيه للطن خلال أبريل الماضى وقامت الحكومة حينها باستيراد كميات وضخها بالسوق بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التجار لمواجهة اشتعال الأسعار.

وأضافت المصادر أن المعروض الحالى أقل من الطلب الذى بدأ يرتفع بالتزامن مع قيام البعض بالتخزين استعدادا لشهر رمضان.

وأكدت المصادر أن سعر الأرز الأبيض قفز أيضًا ليتداول فى السوق حاليًا ما بين 27 إلى 30 ألف جنيه للطن للتجار، فيما تتراوح تكلفة بيع الكيلو للمستهلك بين 28 و34 جنيهًا وفقًا لنسبة الكسر والجودة والمنطقة.

وقالت إن موسم حصاد الأرز قد انتهى منذ أيام وهو ما لم يؤثر فى الأسعار التى تشهد ارتفاعات متواصلة إذ كان يتم تداول الطن عند -14 15 ألف جنيه مطلع الموسم ولكنها واصلت اشتعالها بنهاية الموسم نتيجة تخزين المحصول من بعض التجار.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قد أكد أول أمس أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز، ولايوجد نقص فى المعروض، موضحًا أنه تم استيراده من الهند لتعزيز المخزون الإستراتيجى استعدادا لحلول شهر رمضان.

وأكد وزير التموين – خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات معرض «نبيو للذهب» أمس الأول – أن أسعار السلع تتأثر بنظيرتها العالمية وصعود الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ.

وأضاف أن مخزون السلع الإستراتيجى يكفى مدة لا تقل عن 6 أشهر، وأنه جار التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض «أهلا رمضان» بمختلف المحافظات.