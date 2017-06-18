قفزة جديدة في سعر طن الإسمنت.. تعرف عليها

محمود زكي:



شهدت أسعار الإسمنت اليوم الأحد، قفزة جديدة في القوائم السعرية لها، حيث سجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للإسمنت بقيمة 765 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح المنيا للإسمنت بقيمة 700 جنيه للطن.



وسجلت مجموعة السويس للإسمنت زيادة بقيمة 15 جنيها ليسجل الطن 750 جنيهًا بدلا من 735، بينما ارتفع إسمنت الممتاز بقيمة 20 جنيه للطن ليسجل 750 جنيها بدلا من 730 جنيها للطن.



بينما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان ارتفاعًا في قيمة الطن بمعدل 10 جنيهات ليسجل 710 جنيهات للطن بنفس السعر رفعت شركتا أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل 700 جنيه للطن بدلًا من 690 خلال الشهر الماضي.

ويقول محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الإسمنت لا تعمل بطاقتها الإنتاجية وذلك للحفاظ على هامش الربح الخاص بها، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة إصدار عدد من القوانين والتي تعمل على تحديد هامش الربح للشركات والذي لا يتجاوز 30% مثل باقي الدول، خاصة أن أسعار الإسمنت لا تعتمد على الدولار، حيث إن المادة الخام للمنتج محلية بالكامل.



وأوضح رئيس الشعبة في تصريحاته إلى أن الإسمنت يساهم بنسبة 70% من إجمالي الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه في حالة ضبط أسعار السوق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية والتي تشهد عملية ركود كبيرة خلال الفترة الحالية بسبة زيادة أسعارها والتي تخطت 30%.



ولفت إلى أن إنشاء مصانع إسمنت جديدة تعمل على زيادة التنافسية بين الشركات وهو ما يزيد من إمكانية خفض الأسعار أكثر من ذلك وهو ما يعود على زيادة المبيعات وعودة السوق إلى وضعه الحقيقي وكذلك وجود سعر عادل لطن الإسمنت. وفيما يلي جدول يوضح أسعار الإسمنت بعد الزيادة