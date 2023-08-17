قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يتخطى 2350 جنيهًا بالمصنعية

قفز مجدداً أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-8-2023 بقيمة 30 جنيهاً في منتصف التداولات اليومية بسوق الصاغة مع تحرك الطلب على المعدن الأصفر بشكل طفيف وسعر الاوقية في البورصات العالمية.

وأظهرت بعض المنصات لتداول أسعار الذهب اليوم في مصر أن سعر الجرام عيار 21 ارتفع لأعلي مستوي منذ أمس ليبلغ 2285 جنيه للجرام بأعلى من سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2255 جنيه للجرام، وسط محاولات من المعدن الأصفر لتحقيق أرباح جديدة بعد هبوطه من اعلي سعر بلغه السبت الماضي عند 2430 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-8-2023

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى مستويات 2611 جنيهاً للجرام غير شامل المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد واصل صعوده منذ قليل ليسجل 2285 جنيها وهو العيار الأكثر طلبا ومبيعاً في مصر ، فيما يتخطي سعره 2350 جنيهًا شامل المصنعية.

وصعد أيضاً في سوق الصاغة سعر الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1960 جنيهاً للجرام

سوق الذهب في مصر يحاول الاستقرار والبحث عن السعر العادل بعد التحركات العنيفة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 250 جنيه للجرام وبنسبة تخطت 11% في أقل من 48 ساعة، قبل أن يشهد السعر انخفاضات سريعة في الجلسات التالية وصولاً إلى مستويات اليوم.

اختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع هذا الأسبوع، فالبعض يراها ارتفاع كبير في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجع، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام.

فيما أظهرت التداولات في سوق الصاغة أن التحرك الأخير في الأسواق والعشوائية في التسعير هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب خلال الجلسات الماضية التي شهدت هبوط تدريجي في الأسعار.

الجدير بالذكر أيضاً أن تحركات السوق العالمي لا تدعم أي من تحركات الذهب المحلية أو أي من الارتفاع الأخيرة التي شاهدناها، فسعر الأونصة في السوق العالمي انخفض منذ بداية هذا الأسبوع بنسبة 0.8% بمقدار 15 دولار ليتداول عند 1898 دولار للأونصة، ومنذ بداية شهر أغسطس انخفض السعر بنسبة 3.4% بمقدار 67 دولار للأونصة.