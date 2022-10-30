قفزة جديدة.. سعر الدولار يسجل 24.10 جنيه للشراء بداية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار قفزة جديدة؛ حيث سجل سعر الشراء، في بداية تعاملات اليوم، 24.10 جنيه، فيما سجل سعر البيع 24.20 جنيه.

وسجل سعر الشراء 24.10 جنيه وسعر البيع 24.20 جنيه وذلك في بنوك: مصرف أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، والبنك الأهلي المتحد.

سعر الدولار

فيما سجل سعر الشراء 24.00 جنيه وسعر البيع 24.10 جنيه وذلك في بنوك: كريدي أجريكول، البركة، المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي.

وبلغ أدنى سعر للدولار في البنك المركزي المصري؛ حيث سجل سعر الشراء 22.86 جنيه، فيما سجل سعر البيع 23.00 جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أقرت، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.