قفزة بنسبة 8.5% في مبيعات منتجات العطلات بأمريكا

قفزت مبيعات المنتجات المرتبطة بالعطلات في الولايات المتحدة 8.5% عن العام الماضي، وسط زيادة إنفاق المستهلكين على الملابس والمجوهرات والإلكترونيات، حسبما أظهر تقرير صادر عن “ماستر كارد سبيندينغ بلس”.

قال ستيف سادوف كبير مستشاري “ماستركارد” والرئيس التنفيذي السابق لشركة “ساكس” في بيان اليوم الأحد، إن المبيعات زادت على صعيد المتاجر وعبر الإنترنت خلال موسم العطلات في الفترة من 1 نوفمبر إلى 24 ديسمبر.

انتعاش مبيعات منتجات العطلات

وبدأ المستهلكون البحث عن الهدايا مبكراً عن الوقت المعتاد، وسط أزمة سلاسل التوريد ونقص العمالة التي دفعتهم إلى تكثيف الشراء قبل بدء موسم التسوق في العطلات من بائعي التجزئة في المتاجر وعبر الإنترنت.

ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 47% والمجوهرات بنسبة 32% والإلكترونيات بنسبة 16%، مقارنة بعام 2020 ليبلغ متوسط ارتفاع جميع الفئات الثلاث بنسبة 20% على الأقل عن مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.

كما شهدت مبيعات المتاجر الكبرى قفزة بنسبة 21% عن العام الماضي وزادت بنسبة 11% عما كانت عليه قبل عامين.

زادت مبيعات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 11% وفقاً للتقرير الذي يرصد مبيعات التجزئة عبر جميع طرق الدفع. ومثلت التجارة الإلكترونية الآن نحو 21% من إجمالي مبيعات العطلات.

قالت “ماستر كارد” إن الناس اتجهت للتسوق مبكراً عن السنوات الماضية للعام الثاني على التوالي، كما حافظت الجمعة السوداء على مكانتها كأهم يوم تسوق في موسم العطلات.