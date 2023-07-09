قفزة بالغة لسهم «طاقة عربية» قبيل نهاية تعاملات الأحد

حقق سهم شركة “طاقة عربية” قفزة بالغة، وذلك قُرب نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- و الأولى لتداولهُ بسوق الأسهم، بنسبة سجلت 86250% ووصل 431.7 جنيه مقارنة بسعر اففتاح عند 50قرش .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية المتاحة، فقد بلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 1.2 ألف ورقة مالية ما تمثل حوالي 0.094% من الإجمالي البالغ 1.352 مليار سهم، بعدد 68 عملية فقط .

تجدر الإشارة إلي أنهُ بدأ اليوم الأحد بالبورصة المصرية التداول على أسهم شركة طاقة عربية، المتخصصة في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط.

وتغطي طاقة عربية الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، كهرباء، طاقة متجددة، منتجات بترولية، ومياه في50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

و تقوم المجموعة بالاستثمار، بناء، تشغيل، وصيانة البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات “طاقة”، وتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي من خلال محطات “ماستر جاس”، فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG) لتوصيل الغاز إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز في جميع أنحاء مصر والمنطقة.