اقتصاد وأسواق

قفزة بأسعار الذهب والدولار الأربعاء بعد ارتفاع التضخم في أمريكا

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846 دولارًا للأونصة
أيمن عزام 7:07 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 7:07 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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حوّلت أسعار الذهب اتجاهها، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 10 نوفمبر، لترتفع بنحو 1%، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، مما عزَّز الإقبال على المعدِن النفيس للتحوط من التضخم. وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846 دولارًا للأونصة، رغم تراجعه في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.5%.

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كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.1% إلى 1851.40 دولار للأونصة.

ويتداول سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين خلال الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية، الأسبوع الماضي، بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك “الفيدرالي” بوجهة نظره بأن التضخم مؤقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.51 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 1.7% إلى 1076 دولارًا، والبلاديوم 1.1% إلى 2043 دولارًا.

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ارتفاع الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعد تراجعه خلال الأيام الثلاثة الماضية، عقب ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 1990، فيما عزز المخاوف من أن يستمر التضخم لفترةٍ أطول مما يتوقعه “الفيدرالي”.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.34% إلى 94.292 نقطة، بعدما وصل إلى 94.440 نقطة عقب صدور البيانات مباشرة.

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وأمام الين الياباني، صعد الدولار من أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر ليجري تداوله مرتفعًا 0.51% إلى 113.460 ين.

وهبط اليورو 0.36% إلى 1.1555 دولار، كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني 0.41% إلى 1.3505 دولار.

وقفز سعر عملة بتكوين المشفرة بعد صدور بيانات التضخم، وزادت 1.7% إلى 68150 دولارًا، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 68564.40 دولار الذي سجلته أمس الثلاثاء.

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بقلم أيمن عزام

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