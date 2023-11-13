قفزة بأسعار الحديد في مصر.. الجيوشي للصلب يلحق بعز ويرفع الطن 3500 جنيه

ارتفعت أسعار الحديد في مصر الإثنين 13-11-2023 بقيمة 3500 جنيه للطن في مصنع حديد الجيوشي للصلب، بعد إرساله ما يفيد بتطبيق زيادة جديدة بداية من اليوم الإثنين فى الأسواق بمختلف المحافظات.

وعلمت المال من مصادر في غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مصنع الجيوشي للصلب أعلن زيادة أسعار الحديد في مصر عبر إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر طن حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 37000 جنيه تسليم أرض مصنع، بدلا من 33500 حنيه خلال أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”المال”، أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف المصانع والشركات المنتجة له وفقا للجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد الجيوشي للمستهلك بسعر 39 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأعلن مصنع حديد عز منذ قليل زيادة أسعار الحديد في مصر بواقع 3865 جنيها للطن، فيما تقوم مصانع إنتاج حديد التسليح بزيادة أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأوضحت المصادر، أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيفا منذ أشهر مما يزيد ويعمق جراح التجار ويزيد من أعباءها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.