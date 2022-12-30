قفزات قوية لمؤشرات البورصة المصرية بالربع الأخير.. ورأس المال السوقي يربح 273 مليارًا  

حققت مؤشرات البورصة المصرية صعود قوي لمؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الرابع والأخير من العام الجاري 2022 بدعم مجموعة من العوامل التي شهدتها تلك الفترة على رأسها التحريك الذي شهدهُ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكتوبر الماضي .

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنحو 48.5% ووصل 14598 نقطة، كما أرتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 24.5% ليصل 2802 نقطة، وبواقع 30% لمؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند 4145.5 نقطة .

كما ربح رأس المال السوقي حوالي 273.1 مليار جنيه، وحقق نسبة صعود بلغت 39.7% ووصل 961.2 مليار جنيه مقابل 688.1 مليارًا بمستهل تعاملات الربع .

هذا وقد بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الرابع من العام الجاري حوالي 213.6 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سجلت 232.7 مليار جنيه خلال الربع السابق لهُ .

ووفقًا للبيانات فقد استحوذت الأسهم على حوالي 78.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثل تداول السندات على النسبة المتبقية بواقع 21.1% خلال الربع المذكور .

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بينما استحوذ الأجانب على 10.9% والعرب على 9.3% والعرب 8.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وقد سجل المتعاملين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال فترة الربع الرابع من العام الجاري 2022، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 622.4 مليون جنيه بنفس الفترة وذلك عقب استبعاد الصفقات .

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس الخميس 29-12-2022، في آخر جلسات العام الجاري علي صعود بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب .

وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.14% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14598 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.37% عند مستوى 2801 نقطة ، و مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.35% عند 4145 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.49 مليار جنيه ، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهم ، ارتفع منهم 80 سهما ، وتراجع 62 سهما ، فيما استقر 59 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.97 مليار جنيه ، ليغلق عند 961.22 مليار جنيه ، مقابل 959.25 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.