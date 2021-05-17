قفزات حادة فى أسعار إنتاج الصلب عالميا.. تكلفة طن الخردة 1320 جنيها وخام الحديد 1900

جاءت علي خلفية زيادة الطلب بالتزامن مع عدة تطورات اقتصادية، وعلي رأسها تسارع معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا ،وعودة الصين بقوة

قال تقرير حديث عن سوق الصلب العالمية، إنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات حادة في الأسعار.

وأشار التقرير الذي حصلت “المال” علي نسخة منه إلى أن الارتفاعات الحادة في الأسعار جاءت علي خلفية زيادة الطلب بالتزامن مع عدة تطورات اقتصادية، وعلي رأسها تسارع معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا وأمريكا، بعد أن عانت تلك البلدان من انكماش وتراجع خلال أزمة كورونا العام الماضي في أعقاب الإغلاق وتوقف الأنشطة الصناعية والتجارية.

وأضاف أن الارتفاعات الحادة في أسعار الصلب جاءت أيضا مع عودة الصين وبقوة إلى معدلات نمو غير مسبوقة بلغت 18.3% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.9% لإجمالي عام 2020، طبقا لمنظمة الصلب العالمية.



الصين تقلص إنتاجها من الصلب

وأوضح التقرير أن الحكومة الصينية أعلنت عن خططها لإغلاق 22 مليون طن سنويا من الطاقة الإنتاجية للصلب، في إطار سياستها للإقلال من الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث البيئي الحاد.

الصين تلغي حافز التصدير والبالغة قيمته 13%



وأضاف التقرير، أن الصين قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإلغاء حافز التصدير الذي تحصل عليه المصانع هناك، والبالغ 13%.



ولفت إلى أن الصين تقوم بتصدير ما يقرب من 45 مليون طن من منتجات الصلب سنويا ، لذا فهى لاعب رئيسي في أسواق التصدير العالمية.

وأكد التقرير، أن الحرب التجارية التي اشتعلت مؤخرا بين الصين وأستراليا – المورد الرئيسي لخام الحديد للصين- لها دورها أيضا في زيادة الأسعار ، نتيجة انخفاض واردات الخام من أستراليا ، ومحاولة الصين تعويض النقص في الكميات من مصادر أخري.

وأشار إلى أن العوامل السابق ذكرها أدت لزيادة أسعار خام الحديد بمعدل 30٪؜ منذ بداية شهر أبريل الماضي ليصل سعر الطن إلى 261 دولارا – سيف – وهو أيضا الذي رفع أسعار الخردة في نفس الفترة للارتفاع بنسبة 15%، لتصل إلى 500 دولار للطن – سيف-.

وأكد التقرير أن أسعار مدخلات إنتاج صناعة الحديد من خام وخردة ترتفع بصورة شبه يومية ، وهو الذي يضع الصناعة المحلية المعتمدة علي الاستيراد أمام تحديات هائلة لمواكبة مثل هذه القفزات المتتالية في التكلفة.



ومن المعروف أن صناعة الصلب المصرية تعتمد بصوره شبه كلية علي استيراد مدخلات إنتاجها من الأسواق العالمية وتحديدا خامات الحديد والخردة والسبائك المعدنية.



وأكد التقرير أنه منذ الأسبوع الثالث من أبريل الماضي، أى منذ أيام قليلة، ارتفعت أسعار الخردة بمقدار 70 دولارا للطن ، فقد زادت من 430 دولارا الي 500 دولارا.



وأشار التقرير الي أنه ونظرا للارتفاعات السابقة في أسعار الخامات، فإن كل طن حديد تسليح يحتاج خامات تصل إلى طن و200 كيلو من الخردة، فتصبح الزيادة في تكلفة الإنتاج 84 دولارا، وهو الذي يعادل 1320 جنيها في الطن الواحد.



وأكد أن الخردة غير متوافرة ، لأن المتاح محليا لا يغطي سوى 10% من الاحتياجات الفعلية، حيث تعتمد الصناعة علي الاستيراد بصورة كاملة.



وأشار التقرير الي أن خام الحديد ارتفعت أسعاره بصورة غير مسبوقة لم تشهدها من قبل ، نظرا لظروف عالمية تدفع الطلب إلى أعلى مع قلة المعروض من مصادر التوريد الرئيسية في أستراليا والبرازيل.



وأوضح التقرير ارتفاع خام الحديد والذي زادت أسعاره منذ بداية العام الجاري، فقد زادت الأسعار من 181 دولارا، إلى 261 دولارا، بزيادة 80 دولارا في طن الخام.



وأكد أن إنتاج طن الحديد يستهلك طنا و500 ألف كيلو جرام من خام الحديد، أي أن الزيادة في التكلفة تصل إلى 120 دولارا للطن للمنتج التام وهو حديد التسليح، أي ما يوازي 1900 جنيه للطن.



وأشار التقرير إلى أن 70٪؜ من الزيادة في أسعار خام الحديد حدثت منذ أبريل الماضي، وبالتالي فإن الزيادات السعرية التي حدثت في الأسبوع الأول من مايو الجاري وقدرها 550 جنيها للطن لا تغطي 30% من زيادة التكلفة الفعلية في تلك الفترة.