قطن الإكثار لصنف «جيزة 92» يتساوى مع «التجاري» ويسجل 5585 جنيهًا للقنطار

سعر القطن سجل 5585 جنيها للقنطار لصنف «جيزة 92» لأقطان الإكثار، وهو نفس سعر القطن التجاري بمزاد دمياط الخميس 28-10-2021.

والقطن الإكثار، هو القطن الذي تستخدم بذرته في الزراعة في الموسم التالي، واعتيد خلال السنوات الماضية التسويقية لمحصول القطن أن يكون سعره أعلي من الأصناف التجارية.

ويبلغ حجم أقطان الإكثار 50 ألف فدان، أى قرابة 300 ألف قنطار، بينها 10 آلاف فدان فى الصعيد، و40 ألفا فى محافظات وجه بحرى.

«الوطنية » تقتنص مزاد جيزة 92 إكثار بدمياط

واقتنصت مزاد دمياط لصنف «جيزة 92» الإكثار شركة «الوطنية».

ويعد صنف «جيزة 92» مرتفعاً بنحو 465 جنيه للقنطار، عن سعره في آخر مزاد الذي سجل 5120 جنيه للقنطار يوم 11 أكتوبر الجاري.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للمحصول، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال