قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في شبرا الخيمة

المال - خاص أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض نوبار – بيجام – عزبة عثمان – منطى – مدينة السعادة والتعاون – أم بيومى – منشية عبدالمنعم رياض – المنشية الجديدة – مدينة ابن الحكم – حوض العمدة)، بجانب



المال – خاص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض نوبار – بيجام – عزبة عثمان – منطى – مدينة السعادة والتعاون – أم بيومى – منشية عبدالمنعم رياض – المنشية الجديدة – مدينة ابن الحكم – حوض العمدة)، بجانب ضعف المياه بالمناطق التالية: (الشرقاوية – دمنهور شبرا – الفرنوانى – شبرا البلد – شبرا المحطة – الوحدة العربية – مدينة أبوبكر الصديق – مدينة عمر بن الخطاب – عزبة البكرى والجمال – عزبة سليم وبدران – مدينة الفتح – مساكن التمليك ومسطرد – أرض الدكتور – منشية الحرية – مدينة 6 أكتوبر – إبراهيم بك).

وقال البيان إن قطع المياه سيكون ابتداءً من الساعة 4 عصر غدٍ الجمعة 11/5/2018 وحتى الساعة 5 فجر يوم السبت 12/5/2018، نظراً لأعمال تحويل خطى المياه (800 مم – 600 مم) المغذيين لمنطقة شبرا الخيمة، لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.