قطع غيار السيارات : 5 – 7% ارتفاعًا مرتقبًا بالأسعار

العسال: 25 % تراجعًا بالمبيعات..ورسوم الشحن تقفز لـ 1600 دولار للكونتينر أحمد عوض توقع دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية القاهرة، ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسب تتراوح بين 5 و7% خلال الفترة المقبلة، لارتفاع تكلفة حجم الرسوم المحصلة عبر الشحن من قبل الشركات، ب



العسال: 25 % تراجعًا بالمبيعات..ورسوم الشحن تقفز لـ 1600 دولار للكونتينر



أحمد عوض



توقع دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية القاهرة، ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسب تتراوح بين 5 و7% خلال الفترة المقبلة، لارتفاع تكلفة حجم الرسوم المحصلة عبر الشحن من قبل الشركات، بالتزامن مع قرار ارتفاع أسعار المشتقات البترولية الوقود.



وأضاف أنه من المرتقب انخفاض معدلات الاستيراد من قطع غيار السيارات، بنسبة 7% خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة؛ متوقعًا أن تشهد مبيعات السوق تراجعًا خلال تلك الفترة بالتزامن مع عزوف المواطنين علي استخدام مركباتهم الخاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستخدام.



وأشار رئيس شعبة قطع الغيار، إلي أن معدلات استيراد من قطع الغيار تشهد تراجعًا بنسبة 30% خلال الفترة الحالية – مقارنة بنفس الفترة الماضي؛ لارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وانخفاض حجم مبيعات السوق موضحًا أن قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، تسبب في ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة 100%.



من جانبة أوضح ممدوح العسال، رئيس شركة العسال لقطع غيار السيارات، أن إجمالي تكلفة الرسوم المحصلة علي الكونتينر الواحد من قطع غيار الماتور، الدبرياج، الأسطوانات، الدسك”، شهدت ارتفاعًا بمقدار 700 دولار ليصل إلي 1600 دولار مقارنة 900. وأشار إلي أن سوق قطع الغيار تشهد العديد من التحديدات والأزمات التي تتسبب في انخفاض حجم القوة الشرائية بنسبة تصل 50% خلال فترة الستة أشهر المنقضية من العام الجاري، منها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وانخفاض حجم رأس أموال الشركات ولاسيما انخفاض هوامش اﻷرباح. وتوقع العسال، انخفاض حجم مبيعات السوق بنسبة 25 -30% خلال الفترة المقبلة، لعزوف المستهلكين عن استخدام المركبات الخاصة بهم، في ظل ارتفاع تكلفة فاتورة الاستخدام وانخفاض معدلات دخول الافراد.

