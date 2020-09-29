قطع المياه 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة الأربعاء﻿

ذلك الأمر ترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة ما سيؤدي لـ قطع المياه .

وأضافت أن ذلك الأمر ترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات

وقطع المياه سيكون اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020 .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.