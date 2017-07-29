قطع المياه 24 ساعة في مناطق بالقاهرة بسبب المترو

المال ـ خاص:أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (مدينة قباء – المنطقة الصناعية ك 18 – تقسيم عمر بن الخطاب – تقسيم جمعية المحاربين – تقسيم جمعية عين شمس – تقسيم 15 مايو – تقسيم الرجاء خلف تقسيم عمر – مدينة الحرفيين – تقسيم سيد غري

المال ـ خاص:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (مدينة قباء – المنطقة الصناعية ك 18 – تقسيم عمر بن الخطاب – تقسيم جمعية المحاربين – تقسيم جمعية عين شمس – تقسيم 15 مايو – تقسيم الرجاء خلف تقسيم عمر – مدينة الحرفيين – تقسيم سيد غريب – المعهد القومى للحراسات والتأمين – مركز تدريب الحرس الجمهوري – معسكرات الامن المركزي قطاع المطار – معسكرات الامن المركزي والدوريات الأمنية – مساكن الفاروقية التابعة لمصر الجديدة )، لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر غد الأحد، وحتى الرابعة عصر الإثنين الموافق.

وذلك لقيام الهيئة القومية للأنفاق بتحويلات المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق بشارع جسر السويس، والقيام بلحام خط 1000مم / 800 مم بشارع جسر السويس، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.