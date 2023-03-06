قطع المياه في 7 مناطق بمدينة السادس من أكتوبر 12 ساعة

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان له، انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة بمناطق (منطقة أبو رواش بالجيزة – منطقة بالم هيلز – الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر منطقة 209 – منطقة 276 – منطقة 2000 قطعة – السياحية الشمالية 1.2.3 – منطقة الحزام الأخضر)، من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء الموافق 2023/3/7، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وأرجع جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيانه، قطع المياه نظراً للقيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.

وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ولطلب سيارات مياة نقية، يتم التواصل على الأرقام 01150046019-01150335658-02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.