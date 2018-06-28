قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة

المال خاصأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: أرض الجولف بمصر الجديدة – رافع الغابة – منطقة ألماظة – السبع عمارات – خلف السوبر جيت – طريق جسر السويس – إسكان الزهراء استراحة المشير بمساكن ضباط الحلمية خلف نادي 6 أكتوبر - منطقة عز

المال خاص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: أرض الجولف بمصر الجديدة – رافع الغابة – منطقة ألماظة – السبع عمارات – خلف السوبر جيت – طريق جسر السويس – إسكان الزهراء استراحة المشير بمساكن ضباط الحلمية خلف نادي 6 أكتوبر – منطقة عزبة المطرية من شارع الحرية حتى شارع الكابلات عزبة شنودة – ألف مسكن).

وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء غد الجمعة 29/6/2018 وحتى الساعة 10 مساء يوم السبت 30/6/2018 ولمدة 24 ساعة، نظراً لاستكمال أعمال تحويل خط المياه الرئيسى قطر 900 مم بشارع الحرية ناصية عمر المختار بالمطرية.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.