قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة الأحد

المال – خاص:

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اليوم الخميس، إنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة بسبب إجراء صيانة طارئة وعاجلة بمحطة مياه الجيزة، وذلك لمدة 12 ساعة اعتباراً من 8 مساء الأحد المقبل وحتى 8 صباح اليوم التالى ، وتشمل المناطق بين السريات وشارع جامعة القاهرة وشارع مراد ومنطقة ميدان الجيزة وحى الدقى وحى العجوزة وشارع النيل .



وتهيب المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات والمنشآت الشرطية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .

ووجه المحافظ الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة، لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125 ) لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى هذا الشأن، بالإضافة للخط الساخن للمحافظة ( 114 ).

وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب، لسد حاجة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات، خلال الانقطاع والتحرك إلى الأماكن المتأثرة.



