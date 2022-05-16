أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة ، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الخميس الموافق 19–5-2022 الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء نفس اليوم.

والمناطق التي سيتم قطع المياه بها في القاهرة هي: (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى).

وقالت الشركة في بيان إن سبب الانقطاع، هو تحويل مسار خط قطر 1000 مم (الاستثمار) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

وأضافت أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.