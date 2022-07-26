قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة غدا لوجود أعمال لحامات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لوجود أعمال لحامات على خط قُطر 600 مم بشارع أحمد عرابى في منطقة شبرا الخيمة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بيجام- عبد المنعم رياض- أم بيومى- أرض الجنينة- مدينة السعادة والتعاون- عزبة عثمان).

وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27- 7- 2022، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وأضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.