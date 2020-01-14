قطع المياه عن 3 أحياء سكنية بمدينة بدر

ابتداءً من الساعة 9 صباح غد الأربعاء وحتى الساعة 7 مساءً من نفس اليوم

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن الأحياء السكنية (الثانى، الرابع، الخامس)، من الساعة 9 صباح غدٍ الأربعاء الموافق 15/ 1 /2020 وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم، لمدة 10 ساعات.

أعمال ربط الحي السادس بخطوط المياه

وأوضح أنه سيتم قطع المياه بتلك المناطق بمدينة بدر، نظراً لأعمال ربط الحى السادس بخطوط المياه الرئيسية بالمدينة.

وأشار مندور إلى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

نبذه عن المدينة

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 18.5 ألف فدان، منها 14.2 ألف فدان كتلة عمرانية، وتم إنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1982 بمساحة 2971,34 فدان.

وتم تعديل مساحة المدينة طبقاً لعدة قرارات حتى أصبحت بمساحة 18545,43 فدان طبقاً للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2009.

استثمارات المدينة

وتجاوزت حجم الاستثمارات بالمدينة 11,2 مليار جنيه، بواقع 3,8 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و6,8 مليار جنيه بقطاع المرافق، و430,9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و50,8 مليون جنيه بقطاع الزراعة.