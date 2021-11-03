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قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. الجمعة

نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه
المال - خاص 7:41 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 7:41 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – بن سندر – منشية البكرى – منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف (التابعة مدينة نصر) – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

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وأضافت الشركة أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 5 -11-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 6 -11 -2021.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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بقلم المال - خاص

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