قطع المياه عن 13 منطقة في مصر الجديدة بسبب كسر مفاجئ للخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق النزهة الجديدة، والكوربة وهليوبوليس، وسانت فاطيما، وميدان الحجاز ومتفرعاته وجامع الفتح وخلف الكلية الحربية وشارع فريد سميكة ومنطقة عين شمس الشرقية والغربية ومنطقة المسلة وخارجة المطرية والهايكستيب.

وأوضحت أنه سيتم قطع المياه عن تلك المناطق نظرا لوجود كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1000 مللي بطريق مسطرد القديم.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأضافت الشركة أنها تبذل قصار جهدها لإنهاء أعمال الإصلاحات في أقل فتره زمنية ممكنة، مشيرة غلى أن الشركة دبّرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الإتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.