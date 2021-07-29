قطع المياه عن 13منطققة بالجيزة.. غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع الـمـيـاه بعدد من المناطق في محافظة الجيزة، مشيرة في بيان لها، للأماكن التي تتعرض لقطع المياه وهي:

“منطقة المسابك – عزبة المفتى – منطقة السادات – أرض الحداد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الدينى – امتداد سيدى عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائرى ” نزلة القومية ” – منطقة مسجد الخولى – منطقة داير الناحية – منطقة متولى الشعراوى – شارع القومية العربية”

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مدة الانقطاع تمتد لـ10 ساعات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021، وحتى الساعة الـ8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 31 / 7 /2021.

وأرجعت سبب الانقطاع إلي القيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.