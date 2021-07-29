عقـــارات

قطع المياه عن 13منطققة بالجيزة.. غداً

لمدة 10 ساعات
أحمد صبحي 12:45 م, الخميس, 29 يوليو 21 12:45 م, الخميس, 29 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع الـمـيـاه بعدد من المناطق في محافظة الجيزة، مشيرة في بيان لها، للأماكن التي تتعرض لقطع المياه وهي:

“منطقة المسابك – عزبة المفتى – منطقة السادات – أرض الحداد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الدينى – امتداد سيدى عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائرى ” نزلة القومية ” – منطقة مسجد الخولى – منطقة داير الناحية – منطقة متولى الشعراوى – شارع القومية العربية”

اقرأ أيضا  الإسكان: بيع 11 محلاً تجاريا و 5 صيدليات بالمزاد العلني بالشروق

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مدة الانقطاع تمتد لـ10 ساعات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021، وحتى الساعة الـ8 صباح بعد غدٍ  السبت الموافق 31 / 7 /2021.

وأرجعت سبب الانقطاع إلي القيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق.

اقرأ أيضا  رئيس وزارء الكونغو يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويشيد بحجم المشروعات

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

الإسكان: تطبيق إجراءات مبادرة التمويل على المتقدمين لـ”سكن لكل المصريين1″

أحمد صبحي 11:27 ص, الخميس, 29 يوليو 21

الإسكان: مُبادرة التمويل العقاري تشمل وحدات الشركات والأفراد ولا قيود على المساحة

أحمد صبحي 11:01 ص, الخميس, 29 يوليو 21

«الحكومة» تستعد لأول طرح لمشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى

شريف عمر 9:20 ص, الخميس, 29 يوليو 21

«إم بى جى» العقارية تستثمر مليار جنيه لإطلاق ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

شريف عمر 9:16 ص, الخميس, 29 يوليو 21

رئيس وزارء الكونغو يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويشيد بحجم المشروعات

أحمد صبحي 11:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

شركات تطوير عقاري تطرح مراحل بيعية جديدة وعروضًا حصرية بمعرض الأهرام

شريف عمر 6:18 م, الأربعاء, 28 يوليو 21