قطع المياه عن 12 منطقة في الجيزة نصف يوم

المال - خاص أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن 12 منطقة في الجيزة لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 11/8/2017 وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 12/8/2017، نظراً لأعمال تغيير محبس الطرد على خط (1000 مم) الرئيسي لمحطة مياه جزيرة الذهب. وتتضمن المناطق (ميدان

المال – خاص

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن 12 منطقة في الجيزة لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 11/8/2017 وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 12/8/2017، نظراً لأعمال تغيير محبس الطرد على خط (1000 مم) الرئيسي لمحطة مياه جزيرة الذهب.

وتتضمن المناطق (ميدان الجيزة حتى ميدان المنيب مرورا بشارعى البحر الأعظم وربيع الجيزى – حدائق جزيرة الذهب – عزبة البكباشى – القصبجى – المنيب – المجزر الآلى – جسر الكونيسة – الزهراء – الثلاثينى – خاتم المرسلين – العمرانية الشرقية – سيدى عمار).

وطالبت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

