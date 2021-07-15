قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة والجيزة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه بمناطق “مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيل – مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – وموقف الأقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته).

وقالت الشركة إن عملية الانقطاع ستبدأ اعتباراً من الساعة الـ10 مساء اليوم الخميس الموافق 15-07-2021، وحتى الساعة الـ5 صباح غد الجمعة الموافق 16-07-2021، نظراً لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

على صعيد متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) لـمـدة 8 سـاعـات.

وقالت الشركة، إن عملية الانقطاع ستكون إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح غد الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغييره ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.