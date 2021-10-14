قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، قطع المياه عن مناطق (أوسيم- ناهيا – صفط اللبن- شنباوى – برطس)، وضعفها عن مناطق (المناشى البلد – الجلاتمة – بهرمس – ذات الكوم)، اعتباراً من الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 15/10/2021، وحتى الساعة الـ6 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 16/10/2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن سبب الانقطاع يرجع إلى ربط خط مياه شرب قطر 900 مم وخزان ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة “مشروع خزان المياه الأرضى بمنطقة أرض اللواء” .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.