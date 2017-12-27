قطع المياه عن مناطق بفيصل والهرم.. الثلاثاء المقبل

وكالات:أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق، وذلك لعمل ربط ولحام لتحويل خط مياه قطر 800 مم والمغذي لمنطقة فيصل والهرم ومتفرعاتهما، لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 8 مساء الثلاثاء المقبل.وذكرت المحافظة في بيان، اليوم الأربعاء، أن المناطق

وكالات:

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق، وذلك لعمل ربط ولحام لتحويل خط مياه قطر 800 مم والمغذي لمنطقة فيصل والهرم ومتفرعاتهما، لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 8 مساء الثلاثاء المقبل.

وذكرت المحافظة في بيان، اليوم الأربعاء، أن المناطق تشمل مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب وحدائق الأهرام بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمريوطية، ومنشية البكاري، والثلاث طوابق، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفرة نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، والتعاون، والمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بداية من شارع الشيخ الشربيني «المطبعة» وحتى ترعة المنصورية، بالإضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس.

وتهيب المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

من جانبه، وجه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لتلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

كما وجه المحافظ بضرورة تدبير سيارات مياه للمخابز والمستشفيات والجهات الشرطية وللمواطنين بتلك المناطق.