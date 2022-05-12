قطع المياه عن مناطق بالدقي غدا لتحويل مسارات الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة وهي: (شارع السلولي – شارع أمير الرفاعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – شارع ثروت – شارع أبي إمامة – شارع ابن مروان) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ ليل غدٍ الجمعة ١٣/ ٥/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة ٦ صباح بعد غدٍ السبت ١٤ /٥ / ٢٠٢٢،

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.