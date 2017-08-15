قطع المياه عن مدينة نصر بسبب كسر مفاجئ في الخط الرئيسي

المال ــ خاص: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: (المنطقة السادسة بالكامل – المنطقة العاشرة – صقر قريش – عمارات ميلسا – مكرم عبيد ومتفرعاته – الحى السويسرى ب – حى الواحة)، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى قطر 600 مم المغذى لراف

المال ــ خاص:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: (المنطقة السادسة بالكامل – المنطقة العاشرة – صقر قريش – عمارات ميلسا – مكرم عبيد ومتفرعاته – الحى السويسرى ب – حى الواحة)، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى قطر 600 مم المغذى لرافع مدينة نصر 4، وتأسف الشركة عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن.

وأعلنت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​